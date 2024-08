Gabriel Vallés arrancó una nueva etapa como entrenador de Huracán Las Heras.

►TE PUEDE INTERESAR: Abdo Alí dejó de ser el entrenador de Huracán Las Heras

"En estos primeros días tengo sensaciones muy positivas y grandes expectativas de que salga todo bien. Estoy muy feliz por esta oportunidad que se me presenta", arrancó diciendo el flamante entrenador del conjunto lasherino.

Con respecto a las primeras prácticas, reveló: "A los jugadores los vi bien. El triunfo ante Sol de Mayo fue muy importante en lo anímico y todos están trabajando con muchas ganas".

huracan practica..jpg Gabriel Vallés tendrá su debut como entrenador de Huracán Las Heras ante Cipolletti en Río Negro. Foto: Prensas Huracán Las Heras

Su etapa como jugador

"La etapa de jugador fue muy buena. Mi último partido lo jugué en Huracán Las Heras en el 2022 y el retiro fue una decisión de la que no me arrepentí . Ahora empieza otro camino como entrenador y vamos a trabajar para hacer lo mejor posible para Huracán Las Heras", contó el ex lateral.

Gabriel Vallés destacó a sus dos ayudantes de campo: "Con Fernando Cámara nos conocemos bien, jugamos juntos en Godoy Cruz y Huracán Las Heras. Mientras que con Jesús Méndez compartimos plantel en Independiente de Avellaneda y tenemos una excelente relación".

"Como entrenadores pretendemos un fútbol con mucha intensidad y que seamos un equipo molesto para el rival. Vamos a mostrar nuestra impronta y lo que hemos aprendido de muchos entrenadores que nos dirigieron".