Gabriel Gómez destacó el buen primer tiempo de Independiente Rivadavia y elogió a Palacio

Luego elogió el segundo tanto del equipo azul al decir: "El gol de Palacio va a estar entre los mejores de la fecha del fútbol argentino".

A Gabriel Gómez no le gustó el segundo tiempo

"El segundo tiempo no me gustó porque no pudimos salir nunca de la fricción, ellos proponen un juego de choque, de segunda jugada, nosotros teníamos que salir de esa situación y no lo pudimos realizar. Lo habíamos hablado en el entretiempo

"Por eso hice los cambios, para con un enganche darle juego al equipo, que nos estaba faltando para salir del barro; pero tuvimos bastantes situaciones de gol y si mal no recuerdo en cantidad de llegadas estuvimos más o menos igual que Riestra", expresó.

Posteriormente habló de Riestra y del próximo rival del equipo del Parque, el líder Belgrano. "Este equipo tiene un juego de mucha fricción, son mañeros. Los equipos como Belgrano proponen un juego más abierto y más de locales, si sabemos usar los espacios podemos hacer un gran partido", afirmó.

"Coronel terminó bien y Ambrogio, cansado. Venimos de jugar un partido hace pocos días, pero los vamos a recuperar para que el miércoles podamos estar todos", cerró.