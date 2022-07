Mario Pergolini, muy polémico tras la salida de Izquierdoz de Boca

►TE PUEDE INTERESAR: Liga Profesional: así se juega la 10ma. fecha

"Una pena tu salida así. Buena suerte", afirmó Pergolini, quien lamentó que el defensor se vaya tras su enfrentamiento con el Consejo de Fútbol (antes de la revancha con Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores).

Más críticas de Pergolini

"Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol Riquelme, la verdad. Y no hagan esa cosa estúpida de la discusión de lo defiendo o no. Acá es netamente futbolístico", señaló el conductor de radio después de la derrota 2-0 del Auriazul ante Argentinos Juniors, por la Liga Profesional.

"Desde que está él en Boca, el equipo no juega a nada. Ayer pateó al arco una vez sola en 90 minutos", añadió.

Por qué se fue de Boca

Mario Pergolini renunció a la vicepresidente de Boca por diferencias con Riquelme y el Consejo de Fútbol. Por eso cada vez que puede, critica al ex jugador y a quienes lo secundan en la entidad de la Ribera.