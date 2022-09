Franco Coronel le dedicó a su hijo recién nacido el gol que marcó en Independiente Rivadavia

"Era fundamental ganar, si ellos lo hacían, se ponían cerca nuestro. Creo que sacamos una buena diferencia con el lote de equipos que está peleando por entrar en el Reducido", agregó.

Franco Coronel y el problema de salud que tuvo Gabriel Gómez

El jugador se refirió a la salud del DT azul, Gabriel Gómez, quien volvió a dirigir al equipo tras recuperarse de una descompensación y admitió: "Fue un momento difícil que le tocó vivir. Por suerte ya está con nosotros y se encuentra bien. Tratamos de darle una alegría, el equipo jugó un gran partido y pudimos sacar adelante este encuentro".

Franco Coronel se siente muy bien en Independiente Rivadavia. "La verdad que me siento muy feliz de jugar en este club, mis compañeros me hacen sentir muy bien. A veces me fastidio cuando no puedo convertir goles. Trato de estar tranquilo para cuando me toque la chance de poder convertir, tratar de meterla".

Franco Coronel - Jorge De Olivera-.jpg El arquero Jorge De Olivera que fue una de las figuras, abraza en el final a Coronel. Foto: Martín Pravata (UNO)

Independiente Rivadavia ya piensa en el compromiso de este domingo, desde las 16.30, ante Estudiantes en Río Cuarto. Sobre este choque ante el León, manifestó: "Es otra final que tenemos, será un rival difícil. Nosotros intentaremos hacer un buen partido para lograr un resultado positivo y estar más cerca de la clasificación".

Lepra.jpg Los hinchas de la Lepra vivieron una noche de mucha felicidad en el Gargantini. Foto: Martín Pravata (UNO)

La palabra de Franco Coronel

Los goles de la Lepra