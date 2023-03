Francisco Petrasso Ind. Rivadavia.jpg El defensor Francisco Petrasso se siente muy feliz en Independiente Rivadavia. Foto: Martín Pravata (UNO)

El jugador de 21 años, manifestó sobre la derrota ante Chacarita: "El análisis que hago es que salimos a proponer nuestro estilo de juego. No logramos concretar las oportunidades que tuvimos y por momentos fuimos un equipo largo, lo cual nos trajo complicaciones”.

Con respecto a Tristán Suárez, que viene de perder 4 a 0 ante Deportivo Maipú, de local, admitió: "Vamos a dejar todo para quedarnos con los tres puntos. Queremos darle nuevamente una alegría a nuestros hinchas, en el segundo partido de local".

Con respecto a su estreno en la Lepra, el defensor que viene de la Reserva de River Plate y jugó como lateral derecho -su puesto natural es zaguero central-, reveló: “En lo individual estoy contento por mi debut, algo que soñé de chico y con mucho esfuerzo se pudo dar".

"Me sentí cómodo y bien. Traté de jugar de menor a mayor para ir agarrando confianza. Jugué en un puesto donde no es habitual, pero me gusta y me siento cómodo. Tranquilamente lo puedo hacer en ambas posiciones", reveló.

Se siente muy feliz de jugar en la Lepra

Francisco Petrasso se siente muy contento por la etapa que está viviendo en Independiente Rivadavia: “ Me encanta como club y su hinchada que alienta todo el partido. Es un equipo grande y con grandes objetivos, que con esfuerzo vamos a tratar de cumplir. La verdad que es muy linda Mendoza. Es un ciudad muy tranquila, me hace sentir como en casa".

independiente-rivadavia.jpg Independiente Rivadavia jugará ante Tristán Suárez, este domingo en el Gargantini, desde las 20.30, en el segundo partido de local.

Tristán Suárez, con nuevo entrenador para jugar ante la Lepra

Gabriel Di Noia es el nuevo entrenador de Tristán Suárez, que debutará ante Independiente Rivadavia. El DT asumió luego de la desvinculación de Fabian Nardozza, quien renunció tras la dura derrota por 4 a 0 ante el Deportivo Maipú, en el estadio 20 de Octubre. El Lechero perdió los cuatro partidos que jugó y está último.

Gabriel Di Noia.jpg Gabriel Di Noia es el nuevo entrenador de Tristán Suárez. Tendrá su debut ante Independiente Rivadavia.

El entrenador, de 40 años, viene de conducir la Reserva de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y estará acompañado por Sebastián Pena, como ayudante de campo. En 2017 Di Noia pasó por Independiente Rivadavia, primero como analista de video del entrenador José Romero y después Pablo de Muner lo convocó como ayudante de campo.