Independiente Rivadavia y las razones de la dura caída ante Chacarita

Había tiempo para ir a buscar el empate y de hecho los dirigidos por Ever Demaldé tuvieron algunas situaciones en los pies de Alex Arce, quien no pudo estar preciso para convertir.

Chacarita-Independiente-Rivadavia.jpg

Cada vez que Chacarita se decidía a atacar por la derecha de la defensa de Independiente Rivadavia, le generaba riesgo.

Francisco Petrasso, quien remplazaba a Luciano Abecasis, tuvo una ardua tarea y demasiadas complicaciones a la hora de defender en su sector.

Un apagado Victorio Ramis, que estuvo más comprometido con la marca que con el juego no le permitía a la Lepra sorprender por el sector derecho de ataque. Y así se fue la primera etapa, con Chacarita 1 a 0 arriba en el marcador.

Independiente Rivadavia no reaccionó en el complemento

Llegó el complemento, en donde se preveía que Independiente Rivadavia iba a arremeter contra territorio funebrero para buscar el empate. Nada de eso pasó, no hubo reacción, no hubo rebeldía, quedó un equipo demasiado largo, inconexo, que no pudo llegar con peligro al arco rival.

Chacarita aprovechó el momento azul para convertirle dos goles y liquidar el partido. El segundo fue un concierto de errores de la defensa de Independiente Rivadavia y el tercero encontró al equipo volcado en ataque con poca gente en defensa.

Chacarita-Independiente-Rivadavia.jpg

Fue una pobre actuación de Independiente Rivadavia, solamente hay que destacar las situaciones que tuvo Arce en el primer período, pero el resto debe mejorar. Lejos estuvo de ser el equipo que se vio ante Mitre. Los 7 goles que tiene en contra y los 7 que tiene a favor, reflejan lo que viene ocurriendo en estos cuatro partidos. Es un equipo a la hora de atacar y otro distinto cuando se aboca a la tarea defensiva.

Cayó sin atenuantes, ahora deberá pensar en el proximo partido, el domingo 12 de marzo ante Tristán Suárez, en el Bautista Gargantini, por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.