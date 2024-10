Federico Rasmussen y el sprint final de Godoy Cruz en la Liga Profesional

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz mantiene intacta la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores 2025

Federico Rasmussen Godoy Cruz entrenamiento.jpg Federico Rasmussen a la derecha junto a Lucas Arce y Pier Barrios. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Federico Rasmussen, sobre el triunfo ante el equipo rosarino, aseguró: "La verdad que fue un gran triunfo el que conseguimos ante Newells, la clave fue la entrega, el sacrificio que hicimos como equipo. Fue muy importante ganar y estar en los puesto de Copa Libertadores. Ahora se viene una recta final importante en los nueve partidos que nos quedan".

"Estamos prendidos con la ilusión de conseguir objetivos importantes. Hay que seguir trabajando con la humildad que lo venimos haciendo", opinó el zaguero central.

"Es muy lindo estar en los primeros puestos de la tabla anual. Es mérito de todos", opinó Federico Rasmussen.

"Me siento muy bien en el club. Desde que llegué me encontré con un grupo muy bueno. Siempre trato de dejar todo en la cancha", aseguró Federico Rasmussen.