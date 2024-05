Federico Rasmussen dijo que está triste después de la suspensión de Godoy Cruz- San Lorenzo

Hinchas-Godoy-Cruz-4.jpg Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"El árbitro avisó dos veces y llegó un momento que la situación no daba para más. Es una tristeza porque lo que iba a ser una fiesta se terminó opacando por todos los hechos que todos vieron, ahora hay que descansar y pensar en lo que viene en la Copa Argentina", cerró el jugador tombino.

La palabra de Vicente Poggi

"Nosotros podemos pedirles a los hinchas que paren, pero no es cosa nuestra, la hinchada está para alentar, no para desconcentrar, son cosas que no dependen de nosotros. Es difícil estar jugando y saber que te puede caer una piedra acá al lado", dijo el volante del Expreso Vicente Poggi.

"En el juego al principio nos costó adaptarnos, pero después mantuvimos una superioridad, pudieron meter el gol y creo que en esos momentos estábamos mejor que ellos, después los dos equipos nos desconcentramos y cuando el partido se reanudó no pudimos volver a concentrarnos. Si seguimos jugando como empezamos el partido podemos llegar a ganar", cerró Poggi.