Federico Arias, agradecido de haber dirigido a Independiente Rivadavia

"Le agradezco a los jugadores por la entrega, por creer en una nueva idea de juego, por la intensidad, el respeto al escudo y la camiseta. Han dejado todo en la cancha", afirmó.

"Quiero hacerle una mencíón a Rodolfo De Paoli, le agradezco que me haya dejado participar en la pretemporada para conocer a muchos de los jugadores del plantel. Eso hizo que muchos de ellos que no tenían continuidad tuvieran la posiblidad de jugar y lo hicieron muy bien", mencionó.

"El apoyo de la gente fue único, me siento orgulloso de poder trabajar en una institución que todos los partidos llena el estadio y lamentamos no haberle dado una alegría a los hinchas", asumió el ex entrenador de Chacarita.

"Las variantes que metimos en el segundo tiempo lo hicieron bien, terminamos jugando con cinco delanteros. Habiamos estudiado que Barracas dejaba muchos espacios en las bandas. Encontramos mucho esa ventaja en el primer tiempo y en el segundo también", fue otro de los conceptos del entrenador.

"Me voy muy conforme con la propuesta de juego. De esto se sale ganando un partido y le deseamos lo mejor a Martín Cicotello en esta nueva etapa que va a comenzar", cerró el DT.