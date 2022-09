Fausto Montero pretende que Maipú gane en calle Vergara tras quedar afuera del Reducido

El experimentado jugador sostuvo: "Queremos terminar de la mejor manera en el último partido de local con nuestros hinchas. Hicimos una buen campeonato, intentamos llegar al Reducido, pero no se pudo".

Fausto Montero Deportivo Maipú dos.jpg El volante valoró la buena campaña del equipo Diario UNO

"Nos quedamos con ese sabor amargo. Fue un golpe duro que lo sentimos, hay que mirar para adelante y tratar de ganar estos dos partidos que nos quedan para poder tener chances de clasificar a la Copa Argentina", reveló el ex jugador de Argentinos Juniors, entre otros equipos.

►TE PUEDE INTERESAR: Martín Adagio, el mendocino que lleva en la sangre el puesto de arquero

Fausto Montero continuó diciendo: "El fútbol no se trata de merecimientos. A lo largo del campeonato hemos dejado varios puntos en el camino que los hemos terminando lamentando. Me quedo con la imagen después de la derrota con Alvarado, que se vio un equipo muy golpeado y triste que dio batalla durante todo el torneo y no pudo obtener la clasificación".

►TE PUEDE INTERESAR: Francisco Politino debutó en la tercera división de España y tiene como referente al Kun Agüero

El mediocampista destacó la buena campaña que ha realizado el equipo de Juan Manuel Sara y reconoció: "Hemos tenido mucho reconocimiento de los rivales y distintos entrenadores. Es algo gratificante, nuestra propuesta fue siempre ir al frente y no guardarse nada e intentar jugar al fútbol, ha sido muy meritorio desde el funcionamiento y el crecimiento de mucho jugadores".

El volante ha sido determinante con sus goles (anotó 6 eb el certamen), y se siente muy feliz en el club. "La verdad que estoy muy a gusto. Estoy en un club que tiene un crecimiento institucional muy importante, después de haber estado muchos años en el Federal A. He tenido la posibilidad de jugar muchos partidos y convertir varios goles. Soy feliz de ser parte de este equipo".

deportivo-maipu1.jpg Deportivo Maipú cerrará su participación de local ante Nueva Chicago.

Con respecto a su continuidad, manifestó: "La prioridad la tendrá Deportivo Maipú, cuando termine el torneo nos sentaremos a analizar y tomaremos una decisión".

Fausto Montero, el gran capitán

Por último se refirió a lo que representa ser capitán y afirmó: "Es algo lindo cumplir esta función. Lo fundamental es sumar para el grupo y ser positivo. Ha sido un año desgastante con un torneo que ha sido muy largo".