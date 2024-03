Fausto Montero disfrutó del primer triunfo del Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2024

El mediocampista reconoció: "La verdad que estamos contentos por el primer triunfo que conseguimos, no era el arranque que nosotros queríamos con la racha negativa que llevábamos".

Emiliano Ozuna maipú..jpg Deportivo Maipú festejó su primera victoria del torneo ante Tristán Suárez. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El ex jugador de Argentinos Juniors, entre otros equipos, afirmó: "Cuando se pierde la confianza se va apagando. En el segundo tiempo con All Boys tuvimos una buena actuación a pesar de la derrota, lo positivo es con Tristán Suàrez ganamos y no nos convirtieron goles".

Fausto Montero afirmó: "Es un grupo muy bueno, hay mucha humildad, tenemos muchos jugadores jóvenes que tienen un potencial enorme. Ojalá que la victoria sea el despegue para salir del fondo de la tabla, sabemos que estamos lejos de lo que pretendemos en lo futbolístico".

El Memo Fausto Montero se siente muy indentificado con el elenco maipucino y aseguró: "Es el tercer año que estoy en el Deportivo Maipú y me siento muy agradecido por todo el cariño que me han dado desde el primer día que llegué. Es muy importante para un jugador que en un club lo quieran".

Juan-Manuel-Sara-Maipú.jpg El entrenador del Deportivo Maipú Juan Manuel Sara logró su primera victoria en la Primera Nacional. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Deportivo Maipú jugará de visitante ante Patronato

Deportivo Maipú se enfrentará este domingo ante Patronato, en Paraná, por la novena fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro que afrontarán el Cruzado y el Rojinegro se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grellade Paraná, desde las 17, contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y se podrá presenciar por la señal TyC Play.