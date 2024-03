Emiliano Ozuna le dio el ansiado triunfo al Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2024

"En el tiro libre iba a meter el centro, pero decidí pegarle al arco y por suerte pudimos marcar el gol. La verdad que esta victoria nos genera mucha confianza", arrancó diciendo el gran protagonista del triunfo del Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2024.

Con respecto a su tanto, el jugador afirmó: "El gol lo grité con el corazón, me acordé mucho en mi novia y la familia que siempre me alientan. Ellos son lo que me ven sufrir en el día a día".

"Los jugadores siempre queremos ganar, cuando perdemos nos vamos mal, somo los primeros que queremos ganar. Ojalá sea el puntapié para salir adelante. Nos faltaba poder ganar un partido", reconoció.

Emiliano Ozuna maipú..jpg Un gran festejo desplegó Emiliano Ozuna cuando marcó el gol ante Tristán Suárez. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Ojalá sea el puntapié para salir adelante. Nos faltaba poder ganar un partido, el grupo se lo merecía por el esfuerzo, la entrega y el sacrificio", afirmó.

El volante ofensivo se está desempeñando como defensor, y sobre esta posición dijo: "Al no ser defensor a veces quedás medio expuesto, pero le voy agarrando la mano a la posición".

Lo que viene para el Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú volverá a jugar en el torneo de la Primera Nacional el próximo domingo 31 de marzo ante Patronato. El encuentro se disputará desde las 17 en Paraná.

El gol de Ozuna