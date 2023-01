Facundo Medina se le plantó a la prensa de Francia y defendió a Lionel Messi

facundo-medina.jpg

Lens le ganó el domingo al París Saint Germain (PSG), que no contó con el capitán de la Selección argentina y acortó la distancia en la pelea por el título en la Ligue 1.

"Yo no soy de hablar del rival, a ellos le faltó el mejor jugador del mundo, sin dudas, y Neymar también, pero nosotros tratamos de mirar nuestras herramientas y, a partir de ahí, tratar de hacer nuestro partido, más allá de qué jugador esté enfrente nuestro. Hoy se dio y ojalá sigamos de esta manera", dijo Facundo Medina tras el encuentro.

Además, tuvo un cruce con un periodista que le repreguntó por la ausencia de Lionel Messi: "¿Todavía te quedan dudas de que es el mejor?", retrucó el marcador central que integró la preselección del conjunto albiceleste antes del Mundial Qatar 2022.

En esa línea, remarcó: "Me parece que es una pregunta media rara la que me estas haciendo. Hay que disfrutarlo y espero que no deje de jugar".