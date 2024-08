Ezequiel Medrán es el líder de este Gimnasia y Esgrima protagonista

Ezequiel Medrán Lobo-.jpg Ezequiel Medrán reconoció que es un apasionado por el fútbol. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

“Es muy lindo estar compitiendo por objetivos importantes y en cada partido tendremos más exigencias, cuando arribamos al club nos propusimos con los jugadores pelear los primeros lugares”, agregó.

Sobre la gran racha que llevan -acumulan once partidos sin perder y llevan cuatro triunfos seguidos-, afirmó: "No es normal que en estas últimas fechas hayamos logrado los resultados positivos que hemos obtenido, de tener una regularidad en el juego, algo que no se ve muy seguido".

"Lo más importante es el compromiso con esta camiseta, el trabajo, la entrega, el sacrificio de los jugadores a la hora de competir. Apenas llegué los jugadores se involucraron y tienen mucha convicción y convencimiento", dijo.

La ilusión del hincha de Gimnasia y Esgrima

El simpatizante del Lobo se siente muy ilusionado con este equipo. Sobre esta situación, afirmó: "Es lindo que el hincha se sienta identificado con este equipo, nosotros seguiremos garantizando trabajo, compromiso y una entrega total. El mismo sueño que tienen ellos lo tenemos todos. Seguiremos trabajando con la convicción de que queremos lo mejor para el club".

El ex DT de Güemes y Atlético Rafaela habló sobre los sentimientos en el fútbol y lo que siente como entrenador. "Vengo de una familia futbolera, acompañé a mi papá en su carrera como jugador. La verdad que lo disfruto, sufro el fútbol, es parte de mi vida, soy un apasionado por esta profesión", señaló.

"Me siento muy agradecido porque pude disfrutar esta profesión como jugador y ahora en esta nueva etapa como entrenador", reconoció.

"En mi etapa de jugador me llamaba la atención la parte técnica, me apasionaba. Tenía la claridad en mis últimos momentos de jugador que quería seguir en el fútbol como entrenador" reveló.

Medrán habló sobre su paso por Boca como jugador

Ezequiel Medrán recordó su etapa como jugador en Boca Juniors y manifestó: "Fue una experiencia muy linda que me tocó vivir, poder compartir el plantel con grandes jugadores de selección, tuve una enseñanza tremenda. Tuve la posibilidad de integrar ese equipo que ganó varios títulos y tener al Coco Basile y a Miguel Brindisi como entrenadores que me enriquecieron".