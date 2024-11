Ezequiel Ham le dio la victoria a Independiente Rivadavia ante River

Embed

Ezequiel Ham no venía sumando muchos minutos luego de viajar con la Selección de Siria y presentar unos inconvenientes personales que lo relegaron de la titularidad por algunos partidos a criterio del entrenador Alfredo Berti. No obstante, al ingresar al campo de juego del Malvinas Argentinas, el futbolista cumplió y se fue muy aplaudido. "A veces toca entrar y a veces no, pero siempre hay que tirar para adelante y hoy me tocó jugar cinco minutos y por suerte pude ayudar al equipo", aseguró al respecto.

Ezequiel Ham: futuro y un pasado resiliente del jugador de Independiente Rivadavia

El Turquito dejará Independiente Rivadavia a fin de año y sin dudas el pueblo leproso extrañará a uno de los héroes del glorioso ascenso que consiguió la Lepra en el año 2023 al consagrarse campeón de la Primera Nacional.

Sin contar, además, la importancia que implica para el propio jugador su paso por el club tras años de resiliencia desde aquella fatídica lesión que sufrió en 2015, jugando para Argentinos Juniors, en una mala pasada en la que impactó con Carlos Tévez.

Desde entonces, su carrera futbolística tuvo momentos complicados -otras lesiones y traspasos en el fútbol del ascenso- y hoy el presente de Ham tiene un valor más que importante luego de tantos años de lucha. Remarcando además la promesa cumplida de volver a jugar nuevamente en la Primera División.

A cuatro partidos del final, Independiente Rivadavia exhibe una ostensible muestra de carácter y se da gracias al retorno del capitán del barco, Alfredo Berti, y el empuje de sus ya conocidos soldados (Ramis, Tonetto, Franco Romero, Ham y Abecasis) que trajeron toda gloria al club en aquel esperado ascenso.