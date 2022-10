►TE PUEDE INTERESAR: Santiago Solari, el héroe de Gimnasia y Esgrima en el clásico ante Independiente Rivadavia

El encuentro a jugarse en Caseros será transmitido por la señal de cable TyC Sports, mientras que el cotejo en el Bajo Belgrano será televisado por DirecTV Sports.

La vuelta de Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes de Buenos Aires

El primer fin de semana de noviembre se desarrollarán los encuentros de vuelta y se invertirá la localía.

En las semifinales del reducido de la Primera Nacional se mantendrá la ventaja deportiva, por lo cual en caso de igualdad de puntos y goles al término del segundo partido, pasarán a la final, Instituto y Gimnasia.

Instituto fue segundo del campeón y primer ascendido, Belgrano de Córdoba, y debutará en el reducido recién en esta instancia; Gimnasia fue el cuarto de la fase regular del certamen y eliminó a Deportivo Morón e Independiente Rivadavia de Mendoza; el "Pincha" de Caseros concluyó séptimo y dejó en el camino a Chaco For Ever y Estudiantes de Río Cuarto; mientras que el "Dragón" del Bajo Belgrano terminó duodécimo y marginó del mini torneo a All Boys y San Martín de Tucumán.