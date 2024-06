Estefanía Banini sacudió al fútbol femenino con su despedida del Atlético Madrid

Estefanía Banini ha pasado por distintos clubes desde que comenzó a jugar en Mendoza con Las Pumas, y luego saltó al Colo Colo chileno, Boca, es una referente en la Selección argentina, y luego desembarcó en el Colchonero madrileño. La desvinculación con el club fue oficialmente pactada el miércoles pasado.

La carta de despedida de Estefanía Banini

"Escribo estas líneas para anunciar que hoy se termina mi camino en el Atlético de Madrid.

Primero de todo me gustaría decirles que me siento muy orgullosa de haber formado parte de este gran club.

GRACIAS por haberme dado la oportunidad de representar y defender estos colores.

GRACIAS a todas las compañeras que he tenido a lo largo de estas 3 temporadas por haber compartido sueños e ilusiones.

GRACIAS a los diferentes staffs que he tenido por ayudarme a mejorar como deportista y empujarme a crecer.

GRACIAS a todo el personal que trabaja en el club y que hacen que nuestro día a día sea más fácil y lindo.

MUCHÍSIMAS GRACIAS a la afición por abrazarme, apoyarme y por hacer que me sienta identificada con los valores que tiene esta gran familia. Aunque me hubiese encantado despedirme de todos ustedes de una manera más cercana, creerme cuando les digo que me hicieron sentir que esta también era mi casa.

Por último, quiero agradecer a mi FAMILIA Y AMIGXS por estar siempre a mi lado y acompañarme en este sueño.

AÚPA ATLETI", concluyó Banini.

Remezón en el Atlético Madrid

Oficialmente se supo que Estefi Banini finalizará su contrato con el Atlético Madrid desde el próximo 30 de junio y no continuará vistiendo nuestros colores. La jugadora mendocina llegó al club español en julio de 2021 y comenzará una nueva etapa en su carrera profesional tras haber defendido la elástica rojiblanca durante tres temporadas.

Estefanía Banini entró en la historia del club al ser protagonista en la obtención de la Copa de la Reina de 2023, marcando el gol del empate ante el Real Madrid, para finalmente ganar en la definiciones por penales. En sus tres temporadas como rojiblanca ha disputado 89 encuentros.

El pasado miércoles (26 de julio) también se conoció la noticia que consignaba que el técnico Arturo Ruiz, que logró la clasificación para la Champions, no iba a seguir al frente del equipo.