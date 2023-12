Enzo Francescoli evaluó la gestión de Martín Demichelis en River

"¿Por qué se debería ir Demichelis? No entiendo. Nunca estuvo en discusión. Yo no creo en cambiar un técnico por un resultado. En todo caso me tengo que ir yo que lo elegí. Que los hinchas se queden tranquilos que es un muy buen técnico", dijo el uruguayo en F12 por ESPN.

