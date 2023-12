Demichelis es cuestionado y River tomaría una drástica decisión

"Hace cinco años estaba gritando el gol del Pity en el Bernabéu junto a mi mujer y mi hijo, y los hinchas lo saben: soy el primero que quiere ganar. No hay satisfacción que pueda compararse de ver como entrenador al mundo riverplatense feliz. No me subi al escalón del éxito cuando gane el primer torneo y tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Soy feliz y lo seré hasta el último día aca en River. Tengo fuerzas para lo que viene. Los cuestionamientos no los puedo responder", dijo tras la dura caída ante el Canalla.

