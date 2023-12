Jorge Brito fue tajante sobre el futuro de Demichelis en River

Jorge-Brito-Demichelis.jpg

En esa línea, añadió: "No creo ni que fuera el mejor del mundo hace seis meses ni que sea un técnico que se pueda discutir tanto por una eliminación por penales y por quedar afuera de la Copa. Martín fue una apuesta tal como Gallardo. Estoy convencido de que va a iniciar un 2024 con más experiencia y conocimiento del plantel".

Jorge Brito respaldó a Demichelis

"No está en revisión su futuro, estamos unidos planificando el 2024. Tenemos el mejor plantel del fútbol argentino y uno de los mejores de Sudamérica. Estamos convencidos de eso y de pelear la Libertadores 2024", continuó el mandatario del elenco de Núñez.

Demichelis-tuit.jpg

Además, remarcó: "Antes teníamos un plantel corto y se sufrían mucho las lesiones. Para los compromisos pensamos que teníamos que tener dos jugadores en un puesto, pero la eliminación de la Libertadores y la Copa Argentina dejó muchos jugadores para poca competencia".

¿Seguirá Enzo Pérez en River?

En cuanto a la situación del mediocampista Enzo Pérez, Brito señaló: "Uno no puede moverse por percepciones ante la decisión de otro. Hay que dejarlo tranquilo y que decida. También tenemos lo de (Jonatan) Maidana y nos pasó con (Javier) Pinola, (Leonardo) Ponzio y (Fernando) Cavenaghi. Son ídolos de River y nos tocó pasar por estas situaciones. Es un tema importante para un jugador irse o no, retirarse o no... Le vamos a dar el apoyo para acompañarlo cualquiera sea la decisión que tome".

Enzo-Pérez-River.jpg

Sobre una posible venta de Nicolas De La Cruz, indicó: "Es el mejor jugador del fútbol argentino y uno de los mejores de Sudamérica, pero no recibimos ofertas de Flamengo ni de nadie. Nosotros estamos felices con él, él es feliz acá, pero nada es para siempre. Cuando decida irse vamos a estar agradecidos. Estuvo más tiempo de lo que otro jugador hubiese estado. Pudo quedarse libre y no lo hizo. De esas cosas no me olvido".

Por último, el dirigente se refirió a un presunto regreso del lateral de la Selección argentina Gonzalo Montiel: "Nos encantaría que pudiera estar acá, pero hay que ser respetuosos y no generar ilusión a la gente con cosas que hoy no se pueden materializar. El día que se pueda, haremos los esfuerzos que se puedan hacer. Somos conscientes de la talla, pero no hay nada de cierto al respecto. Lo primero es la voluntad del jugador".