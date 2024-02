Enzo Fernández tuvo un enorme gesto con un hincha de River que fue a ver el Chelsea

Enzo-Fernández-1.jpg Enzo Fernández festeja el gol que convirtió para Chelsea ante Cristal Palace.

Sin embargo, un grupo de fanáticos se pusieron delante para quedarse con la reliquia del crack, pero no pudieron: el volante esperó unos segundos hasta que pudo dársela en la mano y recibió el agradecimiento de su compatriota.

Enzo-Fernández-2.jpg Enzo Fernández es un reconocido hincha de River y se destaca en el Chelsea.

Enzo Fernández, reconocido hincha de River, se formó en el "millonario" y de la mano de Marcelo Gallardo se consagró campeón en la Liga Profesional de Fútbol y el Trofeo de Campeones 2021.

"No sé de dónde salieron esos rumores. Se habló en las redes sociales o algo así. Salgo a desmentir porque no me quiero ir del Chelsea, estoy bien acá", dijo Fernández en diálogo con ESPN al hablar de lo que trascendió acerca de que dejaría el Blue.

El gran gesto de Enzo Fernández: