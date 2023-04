Enzo Fernández recibió duras críticas de una figura del fútbol mundial

►TE PUEDE INTERESAR: Chelsea, con Enzo Fernández, sufrió una dura eliminación de la Champions League ante Real Madrid

Sneijder, quien tiene 38 años, hace seis años que dejó el fútbol profesional tras su retiro en el Galatasaray de Turquía.

Las duras críticas de Wesley Sneijder contra Enzo Fernández

"Si te han traído como jugador por 100 millones de euros, al menos puedes esperar que corra como un poseído, ¿no? ¡Pero caminó! Él mismo pierde el balón, luego tiene un momento de duelo. Ves a Enzo, una compra de 100 millones de euros, caminar un poco mientras Gallagher pasa corriendo a su lado. ¡Esto no puede pasar!", dijo Wesley Sneijder en la cadena 'RTL7'.

"Yo llamaría a ese chico a una reunión mañana mismo. Tampoco creo que sea un gran futbolista. Se dijeron grandes cosas por lo que hizo por Lionel Messi en el Mundial. Pensé que también lo haría en el Chelsea pero claramente está muy lejos de eso", profundizó el exmediocampista de Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y Galatasaray.

“Si las cosas no van bien en el fútbol, y no estás marcando goles, entonces tienes que asegurarte de que no los concedes. Hay que correr a todo pulmón y él no lo hace. Entiendo que el dueño vaya a hablar con los jugadores. Como propietario, has pagado mucho dinero, así que estás enfadado”, dijo Sneijder al referirse las dos charlas que ya mantuvo Todd Boehly (es el dueño del elenco blue) con el plantel luego de las derrotas ante el Brighton y Real Madrid.

Sneijder fue campeón de la Champions League con el Inter en 2010.