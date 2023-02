Enzo Fernández quedó en medio de las acusaciones de Jürgen Klopp y el Chelsea

jurgen-klopp.jpg

Con el fichaje del argentino Enzo Fernández esta semana, el octavo del Chelsea, los "blues" han gastado cerca de 300 millones de libras esterlinas (367,32 millones de dólares) en enero, y más de 500 millones de libras en toda la temporada.

El club londinense ha podido eludir la normativa del "Juego Limpio Financiero" repartiendo el costo de sus operaciones entre los largos contratos ofrecidos a los nuevos fichajes, en uno de los muchos retorcimientos que hicieron de las reglas, algo que Jürgen Klopp no puede entender.

"No digo nada sin mi abogado", dijo Jürgen Klopp bromeando en una rueda de prensa el viernes antes del partido del fin de semana de su equipo contra el Wolverhampton Wanderers.

"No entiendo esta parte del negocio, pero es una gran cifra. Son todos muy buenos jugadores, así que enhorabuena. No entiendo cómo es posible, pero no me corresponde a mí explicar cómo funciona", señaló.