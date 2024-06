Enzo Fernández confirmó que no irá a los Juegos Olímpicos

"Hice todo lo posible. Estaba Mauricio (Pochettino) en Chelsea antes, me había dado el ok. Después, hubo cambio de entrenador (Enzo Maresca) y el club cambió la postura", declaró Enzo Fernández. "Intenté, seguí hablando, hice todo lo posible para estar, pero no se pudo. Le pido disculpas a Masche. Yo quería estar. No se dio. Ojalá en otro momento se me dé la oportunidad", agregó.

En el club inglés no ven con buenos ojos que Enzo Fernández extienda su ausencia en el primer equipo luego de que se pasara casi dos meses afuera por la cirugía y posterior recuperación de su lesión (hernia inguinal) en la antesala de la Copa América. En caso de sumarse a la Selección Sub 23, este lapso de tiempo se habría prolongado un mes más por lo que decidieron negarle la oportunidad de ocupar esa plaza disponible que Mascherano soñaba ocupar con algunos de los campeones del mundo y Lionel Messi principalmente.

La negativa del 10 ya fue comunicada y aún queda un cupo -de los tres- por ocupar. Nicolás Otamendi y Julián Álvarez son los dos futbolistas que ya confirmaron su presencia. Resta saber si Emiliano Martínez tendrá suerte con el Aston Villa y podrá hacerse dueño del boleto que falta.

enzo fernandez1.jfif El Chelsea no le permitió a Enzo Fernández jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Sub 23.

La Selección Argentina Sub 23 debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024 el 24 de julio frente a Marruecos en Saint Etienne, por el Grupo B. Luego se medirá ante Irak, el 27 de julio, y cerrará la primera fase con Ucrania el 30 de julio.