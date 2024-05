Enzo Fernández habló de su lesión, de Messi y de sus proyectos: "estuve ocho meses jugando con dolores e inyecciones"

Con vistas a la Copa América, Enzo trabaja sin descanso para retomar el nivel futbolístico que supo tener en el Mundial de Qatar 2022. Es por ello que ya inició su puesta a punto en el gimnasio del club y con pasadas alrededor de la pista auxiliar del conjunto inglés. "Ya empecé a entrenar en campo, la recuperación está avanzada y espero estar dentro de poco entrenando con la Selección en el predio”.

Respecto del certamen continental, el mediocampista confesó que está "muy ansioso" ya que es su primera Copa América. "Si el técnico me tiene en consideración voy a estar. Es especial jugarla después de ser campeón del mundo. Espero que llegue el momento y me estoy preparando", comentó Fernández.

Enzo Fernández y su relación con Lionel Andrés Messi

En otro fragmento de la entrevista, el ex River se refirió a lo que significa para él compartir cancha con Lionel Andrés Messi. "Muchas veces me pongo a pensar y agradezco que me toca jugar con el mejor de la historia y además salir campeón del mundo con él. Soy un privilegiado", señaló y agregó: "cada vez que tengo la oportunidad de compartir una cancha con él y decírselo, lo hago. Tengo admiración pura además por cómo se maneja fuera del campo, los valores que tiene, lo que es como persona, es muy especial y todo eso me deja mucho aprendizaje".

Al pedirle que definiera al capitán de la albiceleste con una sola palabra, Enzo aseguró: "Messi es el cielo" y manifestó su deseo de que "siga mucho tiempo más en la Selección".