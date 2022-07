En Independiente renunció el Rolfi Montenegro y van por Falcioni

La salida de uno de los últimos ídolos del Rojo estaría vinculada al posible regreso del entrenador Julio César Falcioni para hacerse cargo del equipo.

Es que el Rolfi Montenegro fue duramente cuestionado en las últimas horas por Falcioni, quien dirigió al equipo de Avellaneda hasta diciembre del año pasado, cuando fue reemplazado por Eduardo Domínguez.

rolfi montenegro 1.jpg El Rolfi Montenegro había asumido en Independiente el año pasado

"Las formas que usó el manager de Independiente, Daniel Montenegro, para que yo me fuera en mi paso anterior por el club no fueron las correctas, y le dije en la cara que estaba haciendo mal su trabajo", declaró Julio Falcioni, de 66 años, en diálogo con los medios de prensa. "Todavía era técnico de Independiente y me llamaban los DT con los que Montenegro se iba contactando para preguntarme si yo dejaba mi cargo".

El Rolfi, de 43 años, tuvo 4 períodos como jugador de Independiente ya que brilló en el Clausura 2000 (7 goles), volvió para ser campeón del Apertura 2002 (6 tantos), regresó desde mediados de 2006 hasta mediados de 2009, siendo uno de los goleadores del Clausura éste último año y finalmente fue capitán y emblema del equipo que descendió en 2013 para ser luego goleador en la B Nacional con 10 tantos. En total jugó 249 partidos y anotó 69 goles.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1551738355431493632 "MONTENEGRO NO ME VA A LLAMAR" declaró Falcioni y contó un poco de su salida de Independiente, en #ESPNEquipoF. pic.twitter.com/XRVdh4RGEE — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2022

Montenegro quería a Heinze como DT

El Rolfi Montenegro había propuesto, para suceder a Domínguez, el cargo de DT a Gabriel Heinze, mientras el secretario de Independiente Héctor Yoyo Maldonado impulsaba el retorno de Julio Falcioni como entrenador.

Montenegro asumió como manager del club de Avellaneda el 25 de octubre de 2021 y primero contrató a Falcioni, luego lo reemplazó por Domínguez, quien renunció hace dos semanas por la mala campaña del equipo luego de haber perdido el clásico de Avellaneda ante Racing por 1-0.

Desde ese momento, el plantel es dirigido interinamente por Claudio Graf, quien analiza renunciar por la salida de Montenegro.