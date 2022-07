El golpeado Independiente cayó ante Atlético Tucumán, que quedó solo arriba

►TE PUEDE INTERESAR: Así fue el debut de Lewandowski en el triunfo de Barcelona sobre Real Madrid

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1551209754814550016 ¡ANTES DEL MINUTO!



El gol de Augusto Lotti para que Atlético Tucumán le gane a Independiente en la cancha de Platense.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/uzjFd1KASI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 24, 2022

Augusto Lotti, antes del primer minuto de juego, empujó la pelota hacia la red y puso en ventaja a su equipo casi desde el vestuario ante un golpeado rival, que llegó al duelo después de los graves incidentes que se registraron en la Asamblea del último viernes.

Independiente.jpg

A los 30 minutos, Sergio Barreto vio la tarjeta roja pero el VAR, a cargo de Facundo Tello, llamó al juez principal Fernando Echenique y rectificó la decisión al advertir que la entrada del marcador central merecía una sanción de amarilla.

El Rojo no tuvo reacción

Sin embargo, once contra once, la reacción del "Rojo fue prácticamente nula y estuvo lejos de generar peligro en el complemento para llegar al necesario empate en busca de algo de paz.

El "Decano" tampoco estuvo fino para liquidarlo, por lo que se mantuvo el suspenso hasta los últimos minutos, cuando Damián Batallini dilapidó la chance más clara de cabeza y sentenció la derrota.

Independiente-Atletico-Tucuman-1.jpg

Con este resultado, Atlético Tucumán es el único líder del torneo con 22 puntos, a la espera de que juegue Argentinos Juniors (19), al tiempo que Independiente sigue en el fondo de la tabla con solo ocho unidades cosechadas en diez encuentros.

Leandro Benegas no pudo entrar al estadio

El mendocino Leandro Benegas no pudo ingresar al estadio de Platense, ya que no estaba en la lista de jugadores concentrados para el choque con el Decano.

La síntesis

Independiente 0: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde; Iván Marcone, Lucas González, Gabriel Hachen; Tomás Pozzo, Rodrigo Márquez y Santiago Rodríguez. DT: Claudio Graf.

Atlético Tucumán 1: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Francisco Di Franco, Joaquín Pereyra, Ciro Rius; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Gol: en el primer tiempo: 1m Lotti.

Cambios: en el segundo tiempo: 23m Alan Soñora por Hachen (I), Enzo Franco por Barreto (I) y Gastón Gil Romero por Di Franco (AT); 30m Juan Cazares por Márquez (I); 31m Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 38m Damián Batallini por Rodríguez (I) y Javier Vallejo por Pozzo (I).

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Facundo Tello.

.