Emiliano Ozuna espera ansioso el debut del Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2025

Es preciso recordar que el Deportivo Maipú no tuvo el mejor de los arranques la temporada pasada al mando Rubens Sambueza como DT: sufrió cuatro derrotas consecutivas y un empate en el transcurso de las primeras 5 fechas; recién consiguió su primera victoria en la fecha 8 del torneo. Ese complejo comienzo terminó por perjudicar posteriormente al Cruzado debido a que no alcanzó el puntaje suficiente para avanzar hacia la instancia eliminatoria por el ascenso.

El panorama hoy es distinto dado. La continuidad de Juan Manuel Sara como entrenador, conocedor de la idiosincrasia del club, produjo que el equipo recuperara su identidad. "A diferencia del año pasado, esta vez hicimos la pretemporada con Juan (Sara) y uno que ya lo conoce trata de ayudar a los compañeros nuevos para que se acoplen a lo que veníamos trabajando para que se ensamble todo un poquito más rápido", manifestó Ozuna respecto de este comienzo de año y los compañeros nuevos que se sumaron al plantel del Deportivo Maipú.

Sobre los objetivos de pretemporada, la puesta a punto y cómo se concluye esta etapa, el defensor expresó: "Muy bien estamos terminando esta preparación. En lo personal, siento que me falta un poquito porque estuve lesionado, recién hace una semana y media me metí de lleno porque no había podido estar al ritmo de mis compañeros. Pero ya estuve entrenando para poder ponerme a la altura de ellos". En ese sentido, y para tranquilidad de los hinchas, Emiliano Ozuna concluyó que ya se siente bien respecto de su estado físico.