Emiliano Ozuna confió en la actitud del Deportivo Maipú de ir a buscar la clasificación al Reducido en la última fecha

En ese sentido, el lateral reveló las sensaciones que quedaron en el equipo tras el empate y confió en que el Deportivo Maipú se repondrá anímicamente para la última fecha en la que enfrentará a Estudiantes de Caseros, jugándose la clasificación al Reducido. "Quedamos dolidos después de este empate pero, cuando volvamos a entrenar, volveremos con las mismas ganas. A mí no me gusta perder a nada así que por más que compitamos por algo o no, no quiero perder", aseguró.

Por otra parte, Ozuna hizo un pequeño balance y análisis de lo que fue el año para el Cruzado, en el que arrancó coqueteando con los puestos de descenso y luego se recuperó considerablemente con la llegada de Juan Manuel Sara. "Arrancamos medio flojos y a lo último fuimos remontando. Podríamos haber reforzado puestos donde, por ahí, no había jugadores que en otros puestos que sí ya había, pero eso es un análisis personal", concluyó.

El Deportivo Maipú se enfrentará a Estudiantes el próximo domingo 27 de octubre a las 15.05, en condición de visitante.