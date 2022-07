Elías Pereyra se sumó a Godoy Cruz: "Hay jugadores para salir adelante"

Elía Pereyra Godoy Cruz uno.jpg Elías Pereyra juega de lateral por la izquierda, se inició en San Lorenzo y viene del fútbol griego. Foto: Prensa Godoy Cruz

El ex jugador del Panetolikos de Grecia, manifestó: "Cuando volví de Grecia los dirigentes me habían manifestado la idea de que me sumara al plantel y ahora estoy en Godoy Cruz para dar lo mejor por esta institución".

"Con Diego Rodríguez compartimos plantel en Grecia, hablé con él y me dijo que es un club muy lindo y tomé la decisión de venir a Godoy Cruz. La propuesta siempre me motivó, es un equipo grande, con muchos jugadores jóvenes y con un gran plantel para salir adelante", agregó.

Sobre sus expectativas, Elías Pereyra reconoció: "Hace unos años que me fui de la Argentina y estoy con todas las ganas de sumar y dejar todo por este club que me ha dado la confianza".

"En lo futbolístico me siento bien, si los entrenadores deciden que estoy para jugar frente a River, no tengo problemas", contó.

Respecto de lo que se encontró en el club, admitió: "La verdad es que es una institución muy importante, con un predio muy bueno. Me he encontrado con un gran club y estoy feliz de pertenecer a esta institución. Extrañaba el fútbol argentino y lo tomo como una revancha porque en San Lorenzo no pude tener continuidad", expresó el defensor antes de reconocer: "Me gusta mucho atacar, y puedo también cumplir en el mediocampo".

La palabra de Elías Pereyra

Así juega Elías López