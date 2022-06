Eladio Ramos, el héroe en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Atlanta

Eladio Ramos.jpg El colombiano Eladio Ramos mostró su capacidad goleadora en Villa Crespo

El atacante en una nota que le dio a Ovación no pudo ocultar su alegría por sus goles, los primeros que convierte en Independiente Rivadavia y sostuvo: "Fue una noche soñada la que tuve, me tocó entrar en el segundo tiempo y la primera pelota que toqué pude marcar el primer gol, no lo podía creer y después pude anotar el segundo. Se ve que era mi noche y aproveché las chances que tuve, me siento muy feliz. Vi los goles varias veces cuando volvíamos de Buenos Aires y apenas llegué a mi casa vi los resúmenes".

"La verdad que fue un triunfo importante el que conseguimos, en un partido que estaba cerrado. Seguimos con esta racha positiva y subiendo en la tabla de posiciones", agregó el colombiano.

Eladio Ramos, que busca ser titular, reconoció: "Siempre trato de ganarme un lugar en el equipo titular, ahora pude aprovechar la posibilidad que me dio el entrenador de poder jugar. Por suerte pude marcar dos goles".

El ex San Martín de Burzaco y Victoriano Arenas, quien debutó en el Azul el 11 de abril en la 10° fecha en la derrota por 2 a 0 ante San Martín de Tucumán, había ingresado en el segundo tiempo en el lugar de Franco Coronel.

"Hay que seguir por este camino, continuar trabajando y cuando me toque jugar tratar de hacer lo mejor. Estoy muy contento de jugar en Independiente Rivadavia, una institución tan importante", añadió.

Lo que viene para la Lepra

La Lepra jugará este miércoles 8 de junio ante Vélez por los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Juan Gilberto Funes. Sobre este duelo dijo: "Es un partido importante, sería lindo poder jugarlo, representa mucho para nosotros este encuentro".

"Me siento muy feliz en Mendoza, estamos muy cómodos con la familia, es una ciudad muy linda y tranquila", cerró Eladio Ramos.

Los goles de Eladio Ramos