El video con el que Países Bajos espera el duelo con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

►TE PUEDE INTERESAR: Un DT argentino podría terminar al frente de la Selección de Inglaterra, tras el Mundial Qatar 2022

van dijk messi 1.jpg Van Dijk y Messi, las caras del nuevo clásico entre Países Bajos y la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022

"Ready for a new one" (Listos para uno nuevo) finaliza diciendo el compilado de imágenes en el que aparecen, entre otros, Johan Cruyff, Diego Maradona (no jugó ante Holanda en mundiales) Mario Kempes, Daniel Passarella, el actual DT Louis Van Gaal, la final del Mundial 78, Lionel Messi.. Gabriel Batistuta y hasta la Reina Máxima.

►Te puede interesar: Selección Argentina vs. Países Bajos: cómo esperan los penales

Previamente, junto a una imagen de Virgil Van Dijk y Leo Messi, sentados entre fotos de los viejos duelos entre holandeses y argentinos, la misma cuenta de Twitter había manifestado "New memories to be made" (Nuevos recuerdos por hacer).

Lionel Messi y su historial ante Países Bajos

Lionel Messi volverá este viernes a verse las caras con un rival conocido en torneos importantes ya que se enfrentó tres veces a la Naranja Mecánica vistiendo la camiseta Albiceleste, le marcó un gol y aunque el elenco europeo lidera el historial, la Selección argentina nunca perdió.

El primer encuentro fue en el Mundial de Alemania 2006, donde la Selección coincidió en el grupo C con los neerlandeses cerrando la fase de grupos el 21 de junio, terminó en empate 0-0 y Argentina se posicionó en el primer lugar, seguida por Países Bajos.

messi 1.jpg Leo Messi jugó 3 veces ante Países Bajos y le marcó un gol

Leo volvió a enfrentarlos en 16 de agosto del 2008 por los Juegos Olímpicos de Beijing por los cuartos de final, la Selección argentina se impuso por 2-1 con goles de Messi y Ángel Di María, en esa competencia el plantel dirigido por Sergio Batista se quedaría con la medalla dorada.

Por último, el cruce más recordado es el de las semifinales del Mundial de Brasil 2014, un 9 de julio, en el que el encuentro terminó igualado sin goles, por lo que la definición fue por penales en donde la figura fue Sergio Romero y Argentina avanzó de fase al imponerse 4-2. El elenco nacional en ese torneo terminó subcampeón, tras perder en la final por 1 a 0 frente a Alemania en tiempo suplementario .