El Víctor es como San Martín

legrotaglie 3.jpg La revista El Gráfico sirvió a otras generaciones para conocer a Víctor Legrotaglie.

Leí sobre el Víctor mucho, me encontré con una imagen en la revista El Gráfico un día que hablaba de que lo vinieron a buscar del Real Madrid, que lo vinieron a buscar de tantos lados y que siempre decidió quedarse. Entonces siento que con el Víctor se nos va parte de ese fútbol romántico que muchos añoramos, ese fútbol que permitía identificar a los jugadores con una camiseta por decisión de ellos, porque se destacaban pero porque además decidían quedarse para siempre vivir en el corazón de los hinchas.

Futbolísticamente no lo vi, pero si todos los que lo vieron dan fe de lo que el Víctor hizo en una cancha no hay ningún tipo de duda, por eso digo que es como San Martín. Es imposible no valorar esa figura descomunal de un tipo que estuvo absolutamente por encima de todos.

legrrotaglie 4.jpg De la mano del Víctor el fútbol de Mendoza desafió a los grandes.

Se nos va una parte, se acaba una época, se termina sin lugar a dudas con su partida, una época del fútbol, de nuestro fútbol. Y creo que va a ser prácticamente imposible igualarlo, porque hoy por hoy en un fútbol absolutamente comercial encontrar figuras que se identifiquen y que logren además romper las barreras de sus clubes y ser queridos por todos es prácticamente imposible.

legrotaglie tano.jpg

Me da mucha tristeza aunque uno siempre sospechaba que ese día iba a llegar. Me pasó algo parecido con Maradona, aunque el Diego se nos fue demasiado joven. Yo creía que estos días no llegaban nunca. Uno piensa que son como superhéroes imposibles de vencer por el tiempo, pero el tiempo lamentablemente pasa y pasa para todos. Y solo los distintos como el Víctor logran romper la barrera del tiempo físico y se transforman en leyenda. Yo creo que la leyenda del Víctor nació incluso mucho antes que hoy.

Me quedo con el recuerdo de haberlo conocido de grande, de haber compartido con él algún momento y haberle dicho que mi viejo me hablaba mucho de él, que los que más sabían de fútbol me hablaban siempre de él. Y entonces no hay lugar para la duda porque es ahí cuando ratifico lo que decía.

El Víctor es como San Martín. No lo vi, pero nadie puede desconocer el legado que nos deja para siempre.