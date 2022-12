El Pupi Zanetti y su encuentro con Messi tras la final del Mundial

►Te puede interesar: De Paul fue a ver a Tini, alzó la copa y abrió su corazón

zanetti messi 2.jpg Javier Zanetti y Lionel Messi tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022

"Le dije a los hijos de Leo que no se dan cuenta del padre que tienen, no solo como jugador si no también como persona", destacó el actual dirigente del Inter de Italia.

https://twitter.com/TyCSports/status/1606027464387411968 Pupi Zanetti, mano a mano con TyC Sports, sobre Messi: "Le dije a los hijos de Leo que no se dan cuenta del padre que tienen, no solo como jugador si no también como persona" pic.twitter.com/ePFxsEjnw5 — TyC Sports (@TyCSports) December 22, 2022

En el mismo tono, Paula De la Fuente, la esposa de Zanetti, compartió un video en Instragram en el que expresó: "Nosotros sabemos cuánto lo queremos, cuanto lo defendimos, cuánto creíamos en este equipo. FELICITACIONES, CAMPEONES DEL MUNDO! Y a vos, al mejor del mundo: GRACIAS!!!! Te lo merecías más que nadie, Leo!!!!".

Javier Zanetti estuvo en el Mundial Qatar 2022 como una leyenda de la FIFA e incluso fue capitán del equipo de Sudamérica que ganó el torneo entre ex jugadores realizado en Qatar.

El abrazo entre el Pupi y Leo

Javier Zanetti y Lionel Messi en la Selección argentina

"Lionel Messi se merecía esta conquista y levantar la Copa porque él más que nadie siente algo especial por vestir la camiseta albiceleste y siempre dejó todo por el equipo", enfatizó Zanetti tras la final ganada ante Francia.

El Pupi, de 49 años, debutó en la Selección argentina en 1994, disputó los mundiales de 1998 y 2002 y la Copa América de 1995, 97, 99, 2004, 07 y 11.

En estas dos últimas ediciones del certamen continental fue compañero de Lionel Messi, aunque no coincidieron en un Mundial ya que el Pupi quedó insólitamente afuera de los mundiales 2006 y 2010.