Las leyendas de la FIFA mostraron su calidad en el Mundial Qatar 2022

leyendas 1.jfif Maxi Rodríguez y David Trezeguet, dos leyendas de la FIFA en el Mundial Qatar 2022

Otro argentino que estuvo presente, aunque representado a Europa, fue David Trezeguet, subcampeón del mundo con Francia en Alemania 2006. También se sumaron Francesco Totti, Cristian Vieri, Lothar Matthaus, Iker Casillas y el francés Karembeu, entre otros.

Sudamérica entre las leyendas de la FIFA

Unos 100 jugadores, divididos en 8 equipos, disputaron el certamen de dos jornadas en la cancha instalada en el Khalifa International Tennis & Squash Complex, donde los partidos fueron de 30', en una cancha reducida y con periodistas e invitados en las tribunas.

La final la ganó Panteras, el equipo sudamericano capitaneado por el Pupi Zanetti, tras ganarle 5 a 3 a las leyendas de la Concacaf con goles de Kaká, Zanetti y un triplete de Forlán.

fifa.jpg La cancha fue montada en un estadio de tenis

Homenaje a Sinisa Mihailovic

En la jornada de este viernes, Gianni Infantino y las leyendas de la FIFA utilizaron el número 11, expresaron su pesar por la noticia e hicieron un minuto de silencio por la muerte de Sinisa Mihajlovic.

El serbio, de 53 años, venía luchando contra la leucemia que había limitado sus funciones como director técnico del Bologna.

"Has sido un extraordinario amigo, compañero, hombre, luchador. Tu fuerza, tu sinceridad y tu forma de ser simplemente han sido un ejemplo para todos, todos los días. Un dolor inmenso, no hay palabras. Un abrazo enorme a la familia y seres queridos. Adiós Sinisa, descansa en paz", expresó en sus redes sociales Javier Zanetti, ex compañero en el Inter.

mihajlovic 2.jpg El emotivo homenaje a Sinisa Mihajlovic

El talentoso volante se inició en la ex Yugoslavia jugando en el FK Vojvodina y el Estrella Roja para luego emigrar a Italia donde actuó en Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, además de la selección de su país.

Como DT, más allá de un paso breve por la selección de Serbia,estuvo en Inter (asistente), Bolonia (dos períodos), Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino y un fugaz período en el Sporting Lisboa de Portugal.