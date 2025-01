Y defendió su decisión de elegir a Estudiantes al ser consultado por TNT Sports: “¿Por qué no? Parece que es algo malo y yo no le veo nada malo. Me encontré con un gran club que viene de tres años de conseguir títulos, con valores y calidad humana”.

Lucas Alario habló sobre River

“A River le tengo un cariño y aprecio muy grande, ojalá que no les vaya tan bien como a nosotros, pero que les vaya bien”, le dijo entre risas a ESPN.

Sobre su frustrado retorno agregó: “Las prioridades son otras, tanto las mías como las de otras personas”.

Tras priorizar su permanencia en Europa y luego de su fichaje por el inter de Brasil en 2024, el Millo intentó repatriarlo una vez más, pero él optó por otro destino.