El osado mensaje de Carlos Palacios a los hinchas de Boca tras su presentación

"Estamos muy contentos de estar presentando a Carlos como nuevo jugador de Boca, ya jugó varios amistosos, pero teníamos mucho trabajo y queríamos presentar a los muchachos de a uno. Estoy muy feliz que el señor al fin lo veo jugar con la camiseta de Boca, para mí es maravilloso, intentamos durante más de un año y al final hoy estamos contentos. Sé que hizo fuerza para jugar acá, el deseo que disfrute muchísimo y la gente los disfrute mucho", soltó el 10.

Sobre su llegada al Xeneize, el chileno no dudó y nombró a la Copa Libertadores: "Fue largo todo, dos mercados anteriores que uno está con ansias de cosas nuevas, de proyectos nuevos. Jugar acá es algo inolvidable, algo que no tiene precio. Obviamente quería venir, por suerte ya puedo estar acá. Los partidos me han servido muchísimo y estoy disfrutando".

Al ser consultado sobre cuál es su sueño con la camiseta de Boca, Palacios no dudó. "El sueño que traigo es lo que todos queremos y es ganar la Libertadores. Creo que con el grupo que hay es algo que no se puede ver tan lejos. Ese es el sueño que tengo para este año".

"Todos tenemos ese sueño, la Libertadores es lo máximo que hay en América. Por eso tenemos ansias de empezar a jugar ya", sumó el futbolista, exjugador de Colo Colo, que fue el primero en sumarse bajo las órdenes de Fernando Gago (lo hizo a finales de la Liga Profesional 2024).

Cuándo juega Boca por la Copa Libertadores

Una vez más, y luego de no haberla jugado durante el 2024, Boca irá por el sueño de la séptima Copa Libertadores de su historia. En la actual edición su camino comenzará en la Segunda Fase y hasta el momento no conoce a su rival.

El mismo saldrá del ganador del partido que protagonizarán Alianza Lima y Nacional de Paraguay. El Xeneize jugará la ida, en condición de visitante, el martes 18 de febrero a las 21.30 (en Perú o en Paraguay). Mientras que la revancha será siete días más tarde, a la misma hora, en la Bombonera.