Boca presentó a dos de sus refuerzos y el domingo volverá a jugar ante su gente en La Bombonera

"La experiencia en Boca la defino como bonita hasta el momento, hay un grupo muy sano, muy humano que hace todo más fácil, me dieron confianza y ayuda muchísimo. Esperemos que a fin de año sea todo con alegría", asumió Palacios quien calificó a Riquelme como "un ídolo y referente para mí".

Palacios ya había jugado el amistoso ante Juventude, pero Costa tuvo su debut absoluto ante Argentino de Monte Maíz y reveló: "Hablé con Marcos Rojo, me dio sus indicaciones y que juegue tranquilo si me tocaba, y así lo hice. Me sentí muy tranquilo, se sintió el cariño de la gente".

Ayrton Costa, adquirido en 3.500.000 dólares, contó que lo bautizaron así porque "a mi abuela le gustaba mucho Ayrton Senna", dijo haber tenido "una linda experiencia en Bélgica, lástima que no sabía el idioma" y luego dejó en claro su preferencia: "venía jugando de lateral pero mi posición natural es de central, así que por suerte me está tocando jugar de central acá en Boca."

