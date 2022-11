El Manchester United le hizo lo peor de lo peor a Cristiano Ronaldo

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado", había expresado Cristiano Ronaldo sobre la relación quebrada entre él, el club y el director técnico Ten Hag.

Hace unos días, el entrenador neerlandés le habría hecho un pedido al Manchester United para que Cristiano Ronaldo ya no siguiera siendo parte del club porque no iba a tenerlo en cuenta para el 2023, y al parecer, la institución apoyó a Erik Ten Hag en la decisión.

Cristiano Ronaldo, en el centro de la polémica

En la tarde del miércoles, varios trabajadores se montaron en grúas y retiraron el ploteo de Cristiano Ronaldo que estaba ubicado en la parte exterior del Old Trafford, la casa del United, marcando así el posible final de la relación con el astro portugués después de un año de su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente.

"No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me muestras respeto yo nunca lo tendré", fueron las palabras de "CR7" sobre el neerlandés en la misma entrevista en la que habló mal del club.

Con todos estos problemas a cuestas, Cristiano Ronaldo se prepara para el inicio de la Copa del Mundo con Portugal, en donde integrará el Grupo H junto a Uruguay, Ghana y Corea del Sur, y tendrá su debut ante los africanos el 24 de noviembre.