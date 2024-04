El Gallego Méndez, su emotivo recuerdo de Maradona y una cuenta pendiente

"¿Qué me guardé de Diego? Una cadenita. Veníamos perdiendo y un día, de la nada, Diego nos regaló una cadenita. Nos dijo que iba a traer suerte. Ahí la guardé para no perderla y que nadie sin querer se la llevara, ja.", contó el Gallego, de 46 años.

maradona - mendez.jpg Diego Maradona y Sebastián Méndez compartieron un año en Gimnasia La Plata.

El ex defensor de Vélez, reveló también una cuenta pendiente en el tiempo que compartió con Diego Maradona, formando parte de su cuerpo técnico entre septiembre del 2019 y el fatídico 25 de noviembre del 2020: "También me quedé con fotos y un montón de historias. Aunque me faltó algo...Mi papá tiene en su casa una foto en la que yo estoy jugando contra Diego. Y siempre me dio vergüenza llevársela para que me la firmara, porque yo trabajaba con él. Me daba cosa decirle 'che, Diego, ¿me la firmás?'. Igual, a él le encantaban los autógrafos. Cuando no venían los chicos por dos o tres días, te decía '¿qué pasa acá?'".