El entrenador de la Roma fue tajante sobre el futuro de Leandro Paredes: "No lo detendré"

Embed

Con Boca habiéndole ofertado al jugador un contrato superior al del uruguayo Edinson Cavani y a la espera del visto bueno del mismo para avanzar entre clubes, el entrenador Ranieri se refirió a la situación del oriundo de San Justo: “Todos los rumores que escucho sobre Leandro son de parte de los periodistas, no de él. Al igual que Mario Hermoso, si se quiere ir no lo detendré. Bryan Cristante puede representar su recambio durante la temporada, pero no tiene su verticalidad”.

En caso de concretarse, Paredes sería refuerzo de Boca de cara al Mundial de Clubes que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio de este 2025.