Camila Galante le mostró a Leandro Paredes qué lleva en su cartera y lo sorprendió

paredes camila bolso Leandro Paredes y Camila Galante mostraron lo que llevan en su bolso.

Luego fue el turno de Leandro Paredes que no se quedó atrás. Desodorante, dentífrico, perfume y la llave del auto formaron parte de los objetos que lleva en su día a día aunque la gran sorpresa fue la crema de la marca de su mujer. “La cuido, la cuido. Me encanta. Fresquita", dijo ante la mirada atenta de Cami.

El escándalo secreto que protagonizó Camila Galante ¿por culpa de Evangelina Anderson?

Si bien en un principio Camila Galante le quitó importancia a las versiones sobre el supuesto affaire entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes, Paula Varela reveló la verdadera reacción de la morocha cuando se enteró sobre Evangelina Anderson.

Según explicó, Camila Galante decidió bajarse abruptamente de la tapa de la revista Caras por estar en "shock". "Tenía su vestido preparado y cuando se ponen a averiguar me dicen que Camila está en shock porque se acaba de conocer la noticia que Leo Paredes, su marido, estaría teniendo algo con Evangelina anderson".

camila galante tapa caras evangelina La tremenda reacción de Camila Galante al enterarse de los rumores de Leandro Paredes y Evangelina Anderson.

"Cuando recibe la noticia me dicen que no estuvo con la mejor de las ondas, que le pidió explicaciones a su marido, e hizo que no acudiera a la tapa", agregó sobre la drástica decisión que tomó Camila Galante.

Evangelina Anderson habló de los rumores sobre Leandro Paredes

Evangelina Anderson le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

Angustiada por la situación, Evangelina Anderson no solo negó su relación con Paredes sino que se refirió a las declaraciones de Yanina Latorre. "Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo indignada.