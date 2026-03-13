Andrea Rincón habló de Messi y hundió a Antonela Roccuzzo

"Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonella y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”, aseguró.

Antonella Roccuzzo furiosa con Nati Jota

El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.

A través de su cuenta de X, Nati Jota lanzó un irónico comentario sobre la presencia de Lionel Messi en la Casa Blanca. "Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió.

El mensaje se hizo viral en segundos provocando toda una ola de reacciones y comentarios por parte de los usuarios que consideraron su publicación como una burla y crítica a Lionel Messi.

nati jota antonela messi Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nati Jota.

Lejos de dejarlo pasar, Antonela Rocuzzo tomó cartas en el asunto. Si bien no hizo referencias a lo sucedido, la top dejó de seguir a Nati Jota en Instagram dejando en evidencia su enojo y descontento.