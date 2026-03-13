En medio de la polémica que generó el encuentro de Lionel Messi con Donald Trump, Andrea Rincón habló del futbolista y tiró una feroz indirecta contra Antonela Roccuzzo.
Andrea Rincón habló de Messi y hundió a Antonela Roccuzzo
Andrea Rincón habló de Lionel Messi y apuntó contra Antonela Roccuzzo sin anestesia. Todos los detalles
En un programa de streaming, Andrea Rincón cuestionó a Lionel Messi y reveló que la tiene bloqueada en Instagram, recordando viejos rumores sobre un supuesto affaire que habrían tenido años atrás.
"Nunca lo seguí. Yo a él lo conocí cuando tenía 24 años", lanzó misteriosa.“No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”, siguió para luego dejar entrever una supuesta infidelidad de Antonella Roccuzzo a Messi.
"Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonella y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”, aseguró.
Antonella Roccuzzo furiosa con Nati Jota
El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.
A través de su cuenta de X, Nati Jota lanzó un irónico comentario sobre la presencia de Lionel Messi en la Casa Blanca. "Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió.
El mensaje se hizo viral en segundos provocando toda una ola de reacciones y comentarios por parte de los usuarios que consideraron su publicación como una burla y crítica a Lionel Messi.
Lejos de dejarlo pasar, Antonela Rocuzzo tomó cartas en el asunto. Si bien no hizo referencias a lo sucedido, la top dejó de seguir a Nati Jota en Instagram dejando en evidencia su enojo y descontento.