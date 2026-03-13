Wanda Nara reveló la maldad de Mauro Icardi con sus perros "abandonados"

wanda perros Wanda Nara denunciada por sus vecinos de Nordelta.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara habló del refugio donde quedaron sus mascotas y apuntó contra Mauro Icardi acusándolo de haber sido él quien abandonó a su perro.

El comunicado de Wanda Nara sobre la crueldad de Mauro Icardi con sus perros

"Mi casa da al río y se caen por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", arrancó Wanda en su cuenta de X.

"Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados, que raro que eso a la prensa no la afecte", siguió hundiendo a Mauro Icardi.

wanda perritos mauro Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de abandonar a su perro.

"El chihuahuas que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio, le gusta y ama estar ahí. Triste es que su dueño lo abandonó, no la casa que les construí por los carpinchos y el río. En mi casa hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando y o no estoy",