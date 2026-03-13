Wanda Nara reveló la maldad de Mauro Icardi con sus perros "abandonados"
Wanda Nara fue denunciada por abandonar a sus mascotas y la rubia apuntó con todo contra Mauro Icardi. Todos los detalles
“Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”, detalló Gustavo Méndez el panelista de Moria.“Están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”, siguió sobre la queja de una de las vecinas.
"Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”, escribió otra integrante del grupo de whatsapp del barrio. Además el periodista aseguró que está situación se estuvo dando desde hace más de una semana.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara habló del refugio donde quedaron sus mascotas y apuntó contra Mauro Icardi acusándolo de haber sido él quien abandonó a su perro.
El comunicado de Wanda Nara sobre la crueldad de Mauro Icardi con sus perros
"Mi casa da al río y se caen por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", arrancó Wanda en su cuenta de X.
"Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados, que raro que eso a la prensa no la afecte", siguió hundiendo a Mauro Icardi.
"El chihuahuas que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio, le gusta y ama estar ahí. Triste es que su dueño lo abandonó, no la casa que les construí por los carpinchos y el río. En mi casa hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando y o no estoy",