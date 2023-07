El Dibu Martínez fue a Bangladesh y todo fue una locura

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo y a qué hora se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores

Embed

"Ha sido una reunión muy corta, pero es una gran sensación. ¡El portero del equipo ganador de la Copa del Mundo está frente a nuestros ojos! ¡No sabe cuántos años de espera por mí y millones de personas como yo terminaron el día en que Argentina ganó la Copa del Mundo!", escribió.

El propio Dibu Martínez, por su parte, se expresó luego de la visita: "Tuve un viaje tan extraordinario a Bangladesh comprometido con NEXT Ventures y FundedNext. La gente de aquí, con su amor, cuidado y hospitalidad sin igual, realmente me han derretido el corazón. Anticipo con ansias mi regreso a este hermoso país en un futuro cercano", dijo.

dibu martinez1.jpg

Y añadió: "Me gustaría expresar mi sincera gratitud a la Oficina del Primer Ministro, a la policía, a la autoridad aeroportuaria y a muchas otras personas cuyos nombres quizás no conozca pero cuyos esfuerzos no fueron menos significativos. Todos jugaron un papel en la creación de este vínculo especial que ahora comparto con Bangladesh. Así que, hasta mi próxima visita, me despido, dejando aquí un pedazo de mi corazón".

dibu martinez2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: La impactante novia del futbolista de Boca Ezequiel Equi Fernández se roba todas las miradas

El arquero del Aston Villa de Inglaterra realiza una breve gira por el sur de Asia y su próximo destino será la ciudad de Calcuta, ubicada en el este de India.