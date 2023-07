El Dibu Martínez tiene dos ofertas inmejorables para su futuro

El Dibu Martínez, quien fue erigió como el ganador del Premio The Best al mejor guardametas del mundo, luego de su consagración en el Mundial Qatar 2022, y es seguido de cerca por ambos clubes, según el diario The Guardian.

Por el lado de Chelsea, con Mauricio Pochettino a la cabeza y Enzo Fernández como protagonista, está en la búsqueda de un nuevo arquero luego de la salida de Edouard Mendy.

En cuanto a Manchester United, con Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, dejó libre al español David De Gea, por no renovar su vínculo, y dentro de las opciones para ocupar el puesto se encuentra el marplatense.

Sin embargo, y a pesar del interés, Aston Villa no se desprenderá tan fácilmente del arquero argentino, ya que pediría una cifra superior a los 20 millones de euros.

Dibu Martínez brilla en la Premier League

Emiliano Dibu Martínez disputó 37 partidos de la última Premier League, con un total de trece vallas invictas. El marplatense, de 30 años, se había sumado al Aston Villa en septiembre de 2020 desde el Arsenal londinense.