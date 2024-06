El Chapa Retegui bancó a su hijo Mateo tras decir la polémica frase "como en casa" sobre la selección italiana

"Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa. Cuando Roberto (Mancini) me llamó, no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, supe que tomaría el primer avión", había declarado Mateo Retegui en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

mateo retegui2.jpg Mateo Retegui actualmente está jugando al Eurocopa con la Selección de Italia.

En Argentina sus dichos no cayeron nada simpáticos y tuvo que salir su padre a defenderlo ante la lluvia de críticas. Pero el Chapa lo hizo con una frase que reavivó más la llama de la polémica. "Es el único argentino que tiene la posibilidad de jugar (la Eurocopa) para una Selección que tiene cuatro estrellas en el escudo, en el corazón", sentenció Carlos Retegui, al tiempo que agregó: "Para nosotros es un orgullo enorme. Acompañarlo y escucharlo para que tenga los pies sobre la tierra es importante. Fundamentalmente, que lo pueda disfrutar, que sirva de aprendizaje".

Chapa retegui.jpg El Chapa Retegui defendió a su hijo Mateo por las críticas tras sus declaraciones sobre la Selección de Italia.

Finalmente, el ex entrenador de Las Leonas contó cómo vivió Mateo la convocatoria a la Selección de Italia. “Mateo ama a la selección italiana. El quiebre fue cuando lo llamó una gloria como Roberto Mancini. Él priorizó jugar para Italia. Está haciendo un gran año. Hoy estar en la Euro es una meta cumplida. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y pensar en el partido del jueves ante España".