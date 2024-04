El Burrito Ortega dijo por qué razón dejó de ir a ver a River al Monumental

burrito-ortega3.jpg

"Echeverri es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River", manifestó Ortega en declaraciones al programa "Hacelo y me muero".

En cuanto a su pasado como futbolista, el "Burrito" señaló: “Yo les digo siempre a mis amigos que me hubiese gustado jugar toda la vida en River. En su momento se dio una venta a España, cuando estaba pasando mi mejor momento. Venía de ganar la Copa Libertadores, el tricampeonato, yo estaba muy identificado con River".

Y agregó: “Entraba a la cancha y la gente coreaba mi nombre. Fue una de las cosas más maravillosas que me tocó vivir. Pero por cosas de representantes y por los intereses personales de algunos dirigentes, me tuve que ir. Me fui un poco obligado”.

Por qué razón el Burrito Ortega no va al Monumental

Además, expresó: "Trato de no ir a la cancha. La gente que no va a ver los partidos me molesta. Están con el celular boludeando y para evitar decirles algo me voy a mi casa a verlo solo".