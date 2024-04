Gonzalo Montiel se aleja del Nottingham Forest e ilusiona a River con su regreso

El oriundo de González Catán no está pasando su mejor momento en el fútbol inglés ya que no está teniendo rodaje en el dos veces campeón de Europa. Solo jugó 15 de 38 partidos en los que estaba disponible hasta el momento, y el club no renovaría su préstamo, lo que derivaría en que el lateral derecho de 27 años retorne al Sevilla de España que adquirió sus servicios en 2021 por 7 millones de euros.

montiel 2.jpg Gonzalo Montiel ganó todo con River y podría volver ser cedido por Sevilla.