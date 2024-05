El delantero de 37 años no es el único jugador de Boca que integrará la Celeste aunque sorpresivamente el otro citado no será el otro goleador Miguel Merentiel sino el defensor Marcelo Saracchi, habitualmente suplente para el DT Diego Martínez.

Uruguay’s Edinson Cavani looks on during a Copa America quarterfinal soccer match against Peru at the Arena Fonte Nova in Salvador, Brazil, Saturday, June 29, 2019. (AP Photo/Natacha Pisarenko)